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17.08.2026 06:31:29
MANDARAKE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MANDARAKE hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,95 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 4,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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