MANDARAKE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MANDARAKE hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,84 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,56 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,88 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,40 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 42,24 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte MANDARAKE 34,36 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 17,10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,18 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at