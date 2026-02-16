MANDARAKE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MANDARAKE hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,42 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at