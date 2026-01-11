Oriental Holdings Bhd Aktie
WKN: 872615 / ISIN: MYL4006OO002
|
11.01.2026 06:00:02
Mandarin Oriental CEO: ‘Guest is God, this is fact’
Hospitality newcomer hopes to bring fresh take on luxury to expansion of international hotel brandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!