Mandatum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mandatum hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 554,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 454,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at