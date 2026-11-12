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12.11.2026 06:31:28
Mandatum hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mandatum hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 58,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 230,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 555,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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