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11.05.2026 06:31:29
Mandatum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mandatum hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.
Mandatum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,6 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 75,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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