Mandatum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mandatum hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im letzten Jahr hatte Mandatum einen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 413,4 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 474,9 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at