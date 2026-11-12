Mandatum: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mandatum ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mandatum die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57,91 Prozent auf 199,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 474,9 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at