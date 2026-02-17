Mandhana Retail Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mandhana Retail Ventures hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 INR gegenüber 0,120 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at