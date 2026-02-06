Mando stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mando hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 995,18 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 904,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 461,62 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 2 421,76 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1401,87 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2 496,29 Milliarden KRW geschätzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2615,20 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mando ein Gewinn pro Aktie von 2767,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,86 Prozent auf 9 454,81 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8 848,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2692,17 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 9 465,44 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at