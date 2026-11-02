Mando veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mando veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1002,13 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mando ein Ergebnis je Aktie von 931,00 KRW vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,03 Prozent auf 2 320,53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Mando 2 321,28 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at