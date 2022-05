Mandom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mandom präsentierte in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 16,748 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -32,426 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,37 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,13 Milliarden JPY.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 18,594 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 15,29 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 13,840 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 19,17 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 57,36 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 63,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 17,446 JPY und einen Umsatz von 57,95 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at