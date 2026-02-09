Mandom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mandom äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,69 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 17,94 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mandom 17,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at