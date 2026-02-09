|
09.02.2026 06:31:29
Mandom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mandom äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,69 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 17,94 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mandom 17,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!