Mandom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mandom hat sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,88 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,91 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mandom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,92 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at