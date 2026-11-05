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05.11.2026 06:31:28
Mangal Credit and Fincorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Mangal Credit and Fincorp lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,93 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mangal Credit and Fincorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 212,5 Millionen INR gegenüber 158,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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