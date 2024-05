Mangal Credit and Fincorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mangal Credit and Fincorp veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 94,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mangal Credit and Fincorp 66,4 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,45 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,10 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 332,75 Millionen INR – ein Plus von 59,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mangal Credit and Fincorp 208,72 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

