Mangal Electrical Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mangal Electrical Industries hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,26 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mangal Electrical Industries 896,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at