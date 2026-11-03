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03.11.2026 06:31:28
Mangal Electrical Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mangal Electrical Industries lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,69 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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