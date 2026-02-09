Mangalam Cement gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mangalam Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,13 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,84 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,88 Prozent auf 4,21 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at