Mangalam Cement stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mangalam Cement ließ sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mangalam Cement die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,55 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mangalam Cement 4,52 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at