Mangalam Cement stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mangalam Cement hat am 08.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,19 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,95 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at