Mangalam Drugs Organics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mangalam Drugs Organics hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,83 INR gegenüber -8,720 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 571,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 573,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at