Mangalam Global Enterprise legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mangalam Global Enterprise hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,28 INR gegenüber 0,540 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Mangalam Global Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,83 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at