20.04.2026 06:31:29

Mangalam Global Enterprise stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mangalam Global Enterprise präsentierte am 18.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,38 INR. Im letzten Jahr hatte Mangalam Global Enterprise einen Gewinn von 0,160 INR je Aktie eingefahren.

Mangalam Global Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,64 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 98,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,37 INR. Im Vorjahr waren 0,720 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mangalam Global Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 33,84 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 48,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen