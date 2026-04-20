Mangalam Global Enterprise stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mangalam Global Enterprise präsentierte am 18.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,38 INR. Im letzten Jahr hatte Mangalam Global Enterprise einen Gewinn von 0,160 INR je Aktie eingefahren.

Mangalam Global Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,64 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 98,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,37 INR. Im Vorjahr waren 0,720 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mangalam Global Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 33,84 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 48,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at