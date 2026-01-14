Mangalam Global Enterprise: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mangalam Global Enterprise hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,56 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mangalam Global Enterprise einen Umsatz von 5,02 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at