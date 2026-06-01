Mangalam Industrial Finance legte Quartalsergebnis vor

Mangalam Industrial Finance präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Mangalam Industrial Finance im vergangenen Quartal 193,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2221,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mangalam Industrial Finance 8,4 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 268,13 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 653,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,59 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at