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09.11.2026 06:31:29
Mangalam Industrial Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mangalam Industrial Finance hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 119,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mangalam Industrial Finance einen Umsatz von 11,7 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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