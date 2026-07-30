Mangalam Organics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mangalam Organics hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,49 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,28 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,20 Prozent auf 1,79 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at