Mangalam Organics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mangalam Organics hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,56 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,92 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mangalam Organics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,54 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 29,64 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 14,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mangalam Organics 6,23 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at