Mangalam Seeds mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mangalam Seeds hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 INR je Aktie in den Büchern standen.

Mangalam Seeds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 183,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at