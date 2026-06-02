Mangalam Seeds präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mangalam Seeds ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mangalam Seeds die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mangalam Seeds 3,15 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 158,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 26,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 216,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,52 INR. Im letzten Jahr hatte Mangalam Seeds einen Gewinn von 9,37 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,12 Milliarden INR, während im Vorjahr 1,03 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at