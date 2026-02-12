|
12.02.2026 06:31:29
Mangalam Seeds: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mangalam Seeds hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1,16 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mangalam Seeds 1,23 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent auf 288,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 273,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
