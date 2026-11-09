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09.11.2026 06:31:29
Mangalam Seeds zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mangalam Seeds hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,63 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 340,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 86,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mangalam Seeds einen Umsatz von 183,0 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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