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27.07.2026 06:31:29
Mangalam Worldwide zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mangalam Worldwide präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mangalam Worldwide 0,340 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,16 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mangalam Worldwide einen Umsatz von 2,76 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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