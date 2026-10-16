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16.10.2026 06:31:29
Mangalore Refinery Petrochemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mangalore Refinery Petrochemicals hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 325,16 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 226,49 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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