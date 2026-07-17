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17.07.2026 06:31:29
Mangalore Refinery Petrochemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mangalore Refinery Petrochemicals gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Mangalore Refinery Petrochemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,40 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,540 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 382,54 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,56 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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