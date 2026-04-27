Mangalore Refinery Petrochemicals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mangalore Refinery Petrochemicals lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,67 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mangalore Refinery Petrochemicals 2,11 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,63 Prozent zurück. Hier wurden 239,50 Milliarden INR gegenüber 245,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mangalore Refinery Petrochemicals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 10,98 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,320 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 886,67 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 946,70 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at