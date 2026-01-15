|
15.01.2026 06:31:29
Mangalore Refinery Petrochemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mangalore Refinery Petrochemicals ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mangalore Refinery Petrochemicals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 218,71 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 247,12 Milliarden INR ausgewiesen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 6,00 INR je Aktie sowie einen Umsatz 223,61 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!