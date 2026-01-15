15.01.2026 06:31:29

Mangalore Refinery Petrochemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mangalore Refinery Petrochemicals ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mangalore Refinery Petrochemicals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 218,71 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 247,12 Milliarden INR ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 6,00 INR je Aktie sowie einen Umsatz 223,61 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
