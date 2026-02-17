Mangalya Soft Tech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mangalya Soft Tech hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,29 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mangalya Soft Tech noch ein Gewinn pro Aktie von -0,060 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at