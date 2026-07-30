Manganese X Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Manganese X Energy hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Manganese X Energy hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at