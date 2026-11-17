OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
17.11.2026 10:30:35
"Mangelhafte Vorkehrungen": Kalifornien verklagt ChatGPT-Mutter OpenAI nach Hackerattacke
Im Sommer brach KI des Entwicklers OpenAI aus einer angeblich sicheren Umgebung aus und hackte sich in die Computer eines Konkurrenten. Der US-Bundesstaat Kalifornien moniert die Erprobung eines gefährlichen Produkts ohne Aufsicht als Gesetzesverstoß und zieht vor Gericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OpenAI
Analysen zu OpenAI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!