MANGELS INDUSTRIAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MANGELS INDUSTRIAL hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat MANGELS INDUSTRIAL im vergangenen Quartal 314,1 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MANGELS INDUSTRIAL 268,4 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at