Mangels Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mangels Industrial hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mangels Industrial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 314,1 Millionen BRL im Vergleich zu 268,4 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at