Mangistau Electricity Distributing Network Company JSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mangistau Electricity Distributing Network Company JSC hat am 02.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 657,45 KZT. Im Vorjahresviertel waren 1378,33 KZT je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 18,90 Milliarden KZT beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,74 Milliarden KZT umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at