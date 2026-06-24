Mangistaumunaigas JSC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mangistaumunaigas JSC veröffentlichte am 22.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mangistaumunaigas JSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 479,06 KZT je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 395,14 KZT je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 269,11 Milliarden KZT ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 191,82 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at