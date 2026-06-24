Mangistaumunaigas JSC Pref: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mangistaumunaigas JSC Pref lud am 22.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 479,06 KZT. Im Vorjahresviertel hatte Mangistaumunaigas JSC Pref 395,14 KZT je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mangistaumunaigas JSC Pref im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 269,11 Milliarden KZT. Im Vorjahresviertel waren 191,82 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at