Mangoceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mangoceuticals hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mangoceuticals ein EPS von -1,290 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 36,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at