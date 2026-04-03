Mangoceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mangoceuticals ließ sich am 01.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mangoceuticals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -1,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Mangoceuticals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,170 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -4,840 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Mangoceuticals im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 25,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,46 Millionen USD im Vergleich zu 0,62 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at