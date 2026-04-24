Mangold AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mangold AB hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,10 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,700 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,19 Prozent auf 47,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 53,0 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at